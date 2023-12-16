Kunjungi Ponpes Sirnamiskin, Mahfud MD Bacakan Amalan Doa Gus Dur

BANDUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD dua hari ini menggempur wilayah Jawa Barat. Setelah ke Garut, Tasik, dan Ciamis, Mahfud melanjutkan kunjungannya ke Bandung dan beberapa wilayah lainnya, Sabtu (16/12/2023).

Tempat pertama yang dikunjungi adalah Pondok Pesantren (Ponpes) Sirnamiskin. Mahfud yang tiba pukul 08.15 WIB langsung disambut pengasuh ponpes, KH Achmad Syaiful Rizal dan Rais Syuriah PCNU Kota Bandung, KH Ateng Muhaimin.

Mahfud pun dikalungi kain bernuansa putih dengan corak batik berwarna merah oleh Achmad Syaiful. Mengenakan batik warna merah, kedatangan Mahfud disambut dengan lantunan shalawat dari para santri.

Rupanya, Mahfud punya alasan khusus mengunjungi Ponpes Sirnamiskin. Kata dia, ponpes ini menjadi salah satu saksi sejarah perjalanan para kiai Nahdlatul Ulama (NU).

Diketahui, KH Hasyim dan KH Ahmad Dimyati menjadi pendorong pendirian pesantren ini. Selain itu, KH Wahid Hasyim juga kerap ke sini. Pun KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) waktu kecilnya juga pernah mondok di ponpes ini.

"KH Syaiful Rizal juga teman saya," ujar Mahfud.