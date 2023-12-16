Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Ponpes Sirnamiskin, Mahfud MD Bacakan Amalan Doa Gus Dur

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |19:40 WIB
Kunjungi Ponpes Sirnamiskin, Mahfud MD Bacakan Amalan Doa Gus Dur
A
A
A

BANDUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD dua hari ini menggempur wilayah Jawa Barat. Setelah ke Garut, Tasik, dan Ciamis, Mahfud melanjutkan kunjungannya ke Bandung dan beberapa wilayah lainnya, Sabtu (16/12/2023).

Tempat pertama yang dikunjungi adalah Pondok Pesantren (Ponpes) Sirnamiskin. Mahfud yang tiba pukul 08.15 WIB langsung disambut pengasuh ponpes, KH Achmad Syaiful Rizal dan Rais Syuriah PCNU Kota Bandung, KH Ateng Muhaimin.

Mahfud pun dikalungi kain bernuansa putih dengan corak batik berwarna merah oleh Achmad Syaiful. Mengenakan batik warna merah, kedatangan Mahfud disambut dengan lantunan shalawat dari para santri.

Rupanya, Mahfud punya alasan khusus mengunjungi Ponpes Sirnamiskin. Kata dia, ponpes ini menjadi salah satu saksi sejarah perjalanan para kiai Nahdlatul Ulama (NU).

Diketahui, KH Hasyim dan KH Ahmad Dimyati menjadi pendorong pendirian pesantren ini. Selain itu, KH Wahid Hasyim juga kerap ke sini. Pun KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) waktu kecilnya juga pernah mondok di ponpes ini.

"KH Syaiful Rizal juga teman saya," ujar Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement