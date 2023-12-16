Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Komitmen Lanjutkan Insentif Guru Ngaji

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |19:49 WIB
Ganjar Komitmen Lanjutkan Insentif Guru Ngaji
A
A
A

BEKASI - Calon presiden (capres) nomor urut satu Ganjar Pranowo menegaskan bahwa program insentif guru ngaji dan guru keagamaan bukan hanya teori. Ia mengatakan sudah melakukannya saat menjadi gubernur dua periode di Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat bersilahturahmi ke Ponpes Sirojul Munir Jatiasih, Sabtu (16/12/2023).

"Di Jateng saya sudah melakukan itu, guru ngaji dan guru keagamaan mendapat insentif. Itu yang akan kita dorong ke nasional," tegas Ganjar.

Ganjar yakin program tersebut bisa berjalan dengan baik dibawah kepemimpinannya. Apalagi, cawapres dirinya yakni Prof Mahfud MD adalah kyai dan juga santri.

"Jadi beliau sangat paham betul soal ini. Termasuk bagaimana optimalisasi UU Pesantren yang sudah ada saat ini," kata Ganjar.

Komitmen Ganjar melanjutkan program insentif guru ngaji dan guru keagamaan pun mendapat respon positif. Para kyai dan bu nyai siap menenangkan Ganjar agar program itu bisa dilaksanakan di nasional.

"Keren banget program pak Ganjar, pasti kami dukung jadi presiden biar insentif guru ngaji bisa dirasakan seluruh guru ngaji di Indonesia," ucap Saidah (50), salah satu guru ngaji di Bekasi.

Saidah yang sudah menjadi guru ngaji sejak 20 tahun itu mengatakan, mereka selama ini mendapat insentif dari para jamaah. Belum ada insentif atau perhatian dari pemerintah.

