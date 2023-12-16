Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Konsolidasi Pemenangan Pilpres, Ganjar Minta Pendukung dan Relawan Sampai Program Kesejahteraan Rakyat

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |20:08 WIB
Konsolidasi Pemenangan Pilpres, Ganjar Minta Pendukung dan Relawan Sampai Program Kesejahteraan Rakyat
A
A
A

BEKASI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menemui ribuan pendukung dan relawannya di Gedung Rudang, Jatisampurna Kota Bekasi, Sabtu, (16/12/2024). Kedatangannya tersebut untuk melakukan konsolidasi pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pantauan di lokasi, ribuan pendukung dan relawan tersebut pun antusias atas kedatangan Ganjar. Ganjar juga menyalami mereka.

Dalam konsolidasi tersebut, Ganjar meminta kepada para relawan dan pendukungnya untuk turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat.

Ganjar juga meminta agar mereka menyampaikan program-program unggulannya kepada masyarakat. Terutama, program yang mensejahterakan rakyat.

Salah satunya, KTP sakti. Kata Ganjar KTP akan berguna untuk menyelesaikan masalah rakyat.

"Cukup dengan 1 KTP kita penuhi hak-hak rakyat. Tolong sampaikan," kata Ganjar yang disambut gemuruh pendukung.

Ganjar pun menceritakan pengalamannya ketika turun ke lapangan menemui rakyat. Kata dia, banyak masalah di tengah masyarakat namun tak tertangani oleh Pemerintah. Seperti kemiskinan.

Ganjar pun telah menyiapkan program untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, yakni 1 keluarga 1 sarjana.

