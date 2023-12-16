Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diberi Sorban Putih Saat Sowan ke Ponpes Modern Sirojul Munir, Ganjar Janji Jalankan Insentif Guru Agama

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |20:23 WIB
JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyambangi Pondok Pesantren Modern Sirojul Munir, Jl. Sirojul Munir, Bojongsari, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023). Kedatangan Ganjar ini untuk melalukan silahturahmi dengan pimpinan Ponpes, Kiai, Ulama hingga santri di sana.

Saat tiba, Ganjar diterima langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Sirojul Munir, K.H Saefuddin Siroj. Bahkan Ganjar diberikan sorban berwarna putih dari Pondok Pesantren Sirojul Munir.

Ganjar selanjutnya berdiskusi secara khusus dengan Pimpinan Ponpes, Kiai, Ulama. Ganjar ingin mendapatkan masukan terutama kesejahteraan terhadap guru agama.

“Tapi tadi Kiai juga menyampaikan masukan kepada kami, perhatian kepada guru-guru agama juga termasuk pada guru-guru di Madrasah, karena UU (Undang-Undang) di Ponpes sudah ada,” kata Ganjar usai berkunjung ke Ponpes Modern Sirojul Munir, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023).

Menurut Ganjar, dirinya bersama pasangan Calon Wakil Presiden, Mahfud MD sudah mempunyai komitmen dengan memberikan perhatian kepada guru agama ataupun pondok pesantren melalui sebuah insentif. Dengan begitu, akan mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan nasional.

“Kemarin Ganjar-Mahfud lebih menguatkan, dan kemarin saat Pak Mahfud di Sabang ceritakan-cerita bagaimana perhatian pada guru agama, terhadap Ponpes dengan insentif yang ada termasuk program yang sudah berjalan hari ini. Yang sudah bagus, jangan diganti dan itu masukan dari masyarakat dan Kiai,” tutur Ganjar.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga meminta kepada Pimpinan Ponpes, Kiai, Ulama agar dapat membantu menghadirkan suasana Pemilu 2024 yang sejuk serta damai.

Halaman:
1 2
      
