HOME NEWS NASIONAL

Ganjar soal Transaksi Fantastis Temuan PPATK Jelang Pemilu: Yang Penting Sumbernya Benar, Tidak dari Kejahatan

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |20:42 WIB
Ganjar soal Transaksi Fantastis Temuan PPATK Jelang Pemilu: Yang Penting Sumbernya Benar, Tidak dari Kejahatan
A
A
A

BEKASI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai transaksi yang membengkak jelang Pemilihan Umum (Pemilu) sudah biasa terjadi. Menurutnya, pengeluaran uang dengan jumlah fantastis untuk keperluan Pemilu pasti terjadi.

"Karena belanja politik pasti keluar, orang beli merchandise terus biaya kampanye dan sebagainya pasti akan meledak," kata Ganjar usai konsolidasi pemenangan Pilpres dengan pendukung di Gedung Rudang, Jatisampurna Kota Bekasi, Sabtu, (16/12/2024) siang.

Capres yang diusung Partai Perindo ini pun tak mau ambil pusing dengan temuan PPATK tersebut. Kata dia, yang terpenting, uangnya bukan berasal dari kejahatan.

"Yang penting sumbernya benar, tidak dari kejahatan dan PPATk saya kita sudah melakukan dengan baik," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya indikasi transaksi janggal menjelang Pemilu 2024. Besaran transaksinya sangat besar hingga mencapai triliunan Rupiah.

"Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama. Kita bicara semua parpol kita lihat. Memang keinginan dari komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan. Sesuai dengan kewenangan kita," ucap Ivan di acara Diseminasi PPATK, Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
