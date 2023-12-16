Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arsjad Rasjid Sebut Extravanganjar Talent Jadi Komitmen Ganjar-Mahfud Tingkatkan Kualitas Sektor Ekonomi Kreatif

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |20:50 WIB
Arsjad Rasjid Sebut Extravanganjar Talent Jadi Komitmen Ganjar-Mahfud Tingkatkan Kualitas Sektor Ekonomi Kreatif
A
A
A

JAKARTA - Kelompok relawan Ganjar Extravaganjar menggelar Extravaganjar (XVG) Talent yang memasuki tahap grand final pada hari ini, Sabtu (16/12/2023). Ajang ini diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia dengan kategori kompetisi Solo, Grup, dan Pencipta Lagu.

Ketua TPN Arsjad Rasjid pun mengungkap bahwa ajang ini bukti komitmen dari capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk meningkatkan sektor ekonomi kreatif, termasuk di bidang musik.

Arsjad meyakini jika akan muncul talenta berbakat dari berbagai penjuru tanah air yang unjuk kebolehan di ajang ini. Kehadiran mereka sebagai bukti bahwa musisi lokal dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri bahkan dapat bersaing pula di kancah internasional. Kualitas SDM yang baik dari sektor musik tentu akan berjalan beriringan dengan meningkatnya kualitas industrinya.

"Mas Ganjar ingin memastikan industri kreatif indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bahkan bisa mengeksplor supaya bisa dilihat oleh dunia supaya bisa lebih besar lagi. Ajang ini menjadi momentum agar kearifan budaya lokal terus kita angkat," ujar Arsjad Rasjid dalam acara Extravaganjar Talent di Rumah Kita XVG, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023).

Arsjad pun turut menyaksikan penampilan para finalis sekaligus memberikan hadiah dan piala kepada sang juara. Dia memuji bakat dari para peserta yang semakin meningkatkan semangat untuk terus memajukan industri musik Indonesia yang menjadi bagian dari industri kreatif.

Halaman:
1 2
      
