Dampingi Blusukan, Hary Tanoe Optimis Ganjar-Mahfud Menang di Bekasi

BEKASI- Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) optimis pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) Ganjar Pranowo - Mahfud MD bisa menang di Bekasi.

Hal itu diutarakannya setelah HT melihat antusiasme rakyat Bekasi yang begitu besar saat Ganjar melakukan kampanye di wilayah tersebut selama tiga hari.

"Antusias saya lihat sangat positif ya, saya sangat yakin Ganjar-Mahfud bisa menang," ucapnya usai konsolidasi pemenangan Pilpres dengan pendukung di Gedung Rudang, Jatisampurna Kota Bekasi, Sabtu, (16/12/2024).

Dia telah melihat langsung bagaimana rakyat Bekasi sangat mendukung Ganjar-Mahfud. Sebab, HT sudah menemani Ganjar blusukan dua pasar di Bekasi yakni Jatiasih dan Kranggan Mas.

Dia juga mengatakan, bahwa bukan sekali ini saja dia menemani Ganjar. Tapi sudah berkali-kali, begitu juga saat menemani Mahfud MD.