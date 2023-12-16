Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Melejit di Survei Roy Morgan, Ganjar: Kita Terus Konsolidasi dan Tampung Aspirasi Masyarakat

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |23:18 WIB
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
A
A
A

BEKASI - Elektabilitas pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres), Ganjar Pranowo - Mahfud MD meningkat tajam. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan lembaga survei Roy Morgan.

Berdasarkan lembaga survei asal Australia tersebut, elektabilitas Ganjar-Mahfud perolehan 38 persen. Jumlah itu meningkat 10 persen sejak kuartal Maret 2023.

Diikuti Prabowo Subianto - Gibran Raka Buming Raka 30 persen dan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) 25 persen.

Ganjar-Mahfud unggul di Pulau Jawa dengan perolehan 41 persen, Prabowo-Gibran 29 persen dan AMIN 25 persen.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar tak ingin besar kepala. Menurutnya, ini merupakan dinamika dalam survei.

"Survei biasa saja semua ada dinamikanya, yang penting bagi kami seperti hari ini, Konsolidasi tidak berhenti, jalan terus menerus," ujarnya usai konsolidasi pemenangan Pilpres dengan pendukung di Gedung Rudang, Jatisampurna Kota Bekasi, Sabtu, (16/12/2024) siang.

Ganjar menuturkan bahwa dia dan Mahfud untuk saat ini fokus turun ke lapangan untuk menampung aspirasi rakyat. Meski begitu dia tetap menghormati survei tersebut.

