Bakar Semangat PPP, Mahfud: Teladani Semangat Tempur Thariq Bin Ziyad Penakluk Romawi!

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD terus menyambangi sejumlah titik di wilayah Jawa Barat.

Setelah ke Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, Jawa Barat, Mahfud melanjutkan kunjungannya ke Bandung dan beberapa wilayah lainnya.

Usai menyambangi Pondok Pesantren Sirnamiskin yang diasuh KH Achmad Syaiful Rizal, Mahfud berdialog dengan DPW PPP Jabar di Restoran Pandan Wangi.

Mahfud yakin PPP dapat kembali besar. Sebab partai ini dibutuhkan karena punya sejarah panjang menemani gerakan Islam dan Indonesia.

"Saya baru saja konsolidasi dengan PPP Jawa Barat sebagai salah satu partai pengusung Ganjar-Mahfud. Saya sangat yakin, PP bisa merebut kejayaannya kembali," ujar Mahfud MD, Sabtu (16/12/2023).

Dikatakan Mahfud, PPP mewarisi sejarah panjang perjuangan umat Islam yang tidak terputus. Dari mulai gerakan Islam pertama di era Indonesia modern yang dimotori Tjokroaminoto, lahirnya Masyumi, hingga tahun 1971 menjadi Parmusi.

"Lalu Parmusi, NU, Perti, PSII bergabung menjadi PPP tahun 1973. Ini warisan nasionalisme Islam awal abad 20 yang harus terus dijaga," pesan Mahfud.

Menurunya di Jabar, PPP ini cukup kuat. Sehingga dia yakin para kader Kakbah akan merebut kantong suara dengan penuh idealisme dan kejujuran.

Menko Polhukam ini pun memompa semangat para kader Kakbah Jabar. Dengan bercerita kisah pejuang Islam Thariq bin Ziyad yang hanya dengan 7. 000 tentara bisa menaklukkan Romawi di Andalusia yang punya 300.000 tentara. Berkat keberanian dan semangat Thariq, Islam berjaya di daratan eropa hingga 800 tahun lamanya.

Di katakan, di bukit Jabal Thariq yang sekarang disebut Gibraltar, Thariq memompa semangat pasukannya yang mini untuk mengalahkan pasukan musuh yang jumbo.

"Ikuti semangat Thoriq bin Ziyad. Hanya membawa 7.000 orang tetapi mengalahkan ratusan ribu orang tentara Romawi. Thoriq amat sabar, gigih dan penuh semangat," ujar Mahfud penuh semangat.