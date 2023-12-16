Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kakorlantas Polri Brigjen Aan Suhanan, Jenderal yang Miliki Segudang Prestasi

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |23:37 WIB
Kakorlantas Polri Brigjen Aan Suhanan, Jenderal yang Miliki Segudang Prestasi
Kakorlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan (foto: dok ist)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mengangkat Brigjen Aan Suhanan menjadi Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri yang baru, menggantikan Irjen Firman Shantyabudi yang memasuki masa pensiun.

Pelantikan sebagai Kakorlantas teruang pada Surat Karobinkar SSDM Polri Nomor: B/ND-500/XII/KEP./2023/Robinkar tanggal 12 Desember 2023 hal pelaksanaan serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan para Kapolda serta pelantikan Kakorlantas Polri. Sebelumnya Brigjen Pol Aan menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri.

Pria kelahiran Kuningan Jawa Barat 31 Januari 1967 ini memiliki hobi bersepeda, bersepeda bukan lagi untuk kesenangan semata melainkan sudah menjadi kebutuhan dirinya. Selain berfungsi menyehatkan jiwa dan raganya pribadi, ajang gowes ini pun sebagai langkah kampanye hidup sehat kepada masyarakat serta mendekatkan diri di tengah masyarakat.

Dari hobinya tersebut Aan yang tergabung dalam Tim Gowes Presisi Khatulistiwa mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI), karena berhasil bersepeda menempuh jarak 508 km dalam waktu 24 jam dengan rute Jakarta-Semarang.

Aan yang gemar menggayuh sepeda tersebut merupakan Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1988 B, setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1997, tahun 2002 di Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Sespim) Polri dan lulus dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhamnas) pada 2014.

Sejumlah jabatan strategis pun di Korps Bhayangkara pernah didudukinya.

Pada 2007 Brigjen Pol Aan ditunjuk menjadi Kapolres Pekalongan, kemudian sebagai Kapolres Sukoharjo pada 2008.

1 2
      
