Polisi Prediksi 14,8 Juta Warga Jabodetabek Akan Berpergian di Libur Nataru 2024

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa ada jutaan warga dari Jakarta dan daerah aglomerasinya yang akan berpergian selama masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

"Sedangkan kita ketahui pada data di sini Jabetabek termasuk Bogor namun wilayah aglomerasi Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini kurang lebih 43,92 persen atau 14,81 juta masyarakat akan bepergian," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (16/12/2023).

Jutaan warga ini disebutkan akan meninggalkan daerah asal mereka untuk kembali ke kampung halaman atau kawasan wisata untuk habiskan libur akhir tahun mereka.

Polda Metro Jaya mengatakan pergerakan masyarakat itu akan memuncak pada saat arus mudik dan arus balik saat libur natal dan juga tahun baru.

"Pada puncak arus mudik pertama ini pada tanggal 22 dan tanggal 23 Desember 2023, sedangkan arus mudik kedua ini diprediksikan pada tanggal 29 dan 30 Desember 2023," tutur Trunoyudo.

"Kemudian untuk arus kembali untuk pertama diprediksikan tanggal 26 dan 27 Desember 2023, sedangkan arus balik kedua diprediksikan pada tanggal 1 dan 2 Januari 2024," sambungnya.

(Awaludin)