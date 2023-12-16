Istri Habib Rizieq Akan Dimakamkan di Markaz Syariah Bogor

JAKARTA - Kabar duka dialami oleh Habib Rizieq Shihab lantaran istri tercintanya, Syharifah Fadhlun meninggal dunia. Rencananya, istri Habib Rizieq bakal dimakamkan pada Minggu, 17 Desember 2023 esok di Bogor.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, benar beliau meninggal sore tadi," ujar Tim Pengacara Habib Rizieq, Azis Yanuar saat dikonfirmasi, Sabtu (16/12/2023).

Menurutnya, istri Habib Rizieq meninggal dunia karena sakit di kediamannya, kawasan Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu (16/12/2023) sore. Umi Syharifah Fadhlun sejatinya telah sakit sejak beberapa waktu lalu.

"Rencana akan dimakamkan di MS Mega Mendung, Bogor," tuturnya.

Azis Yanuar menambahkan, rencananya salah jenazah bakal digelar di MS Petamburan, Jakarta Barat pada Minggu, 17 Desember 2023 esok pagi sekira pukul 07.00 WIB. Begitu juga dengan pemakamannya, bakal digelar di Markaz Syariah Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat pada Minggu, 17 Desember 2023 esok sekira pukul 10.00 WIB.

(Awaludin)