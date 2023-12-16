Momen Ganjar Beli Ikan Teri saat Blusukan ke Pasar Kranggan Bekasi

Ganjar Pranowo saat beli ikan teri di pasar (foto: dok MPI)

BEKASI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo membeli ikan teri medan ketika blusukan ke pasar Kranggan Mas, Kota Bekasi, Sabtu, (16/12/2023). Dia membeli ikan tersebut sebenarnya 1 kilogram dengan harga Rp140 ribu.

Mulanya, dia berkeliling di dalam pasar tersebut dan menyambangi sejumlah pedagang. Seperti pedagang beras, sayur dan daging.

Kemudian, dia berhenti di pedagang ikan teri. Dia melihat-lihat berbagai macam ikan teri. Ganjar pun tertarik dengan teri Medan.

"Itu teri Medan ya ? Berapa sekilo ?," tanya Ganjar kepada pedagang.

"140 pak," jawab pedagang yang bernama Adi.

"Wah mahal ya. Yaudah beli sekilo," kata Ganjar.

Mereka kemudian berbincang. Ganjar sesekali melemparkan candaan kepada Adi yang membuat suasana mencair.

Lalu, Ganjar membayar dengan sejumlah uang. Namun dia tak mengambil kembaliannya.

"Ini kembaliannya pak," kata Adi.

"Udah gak usah," ucap Ganjar.