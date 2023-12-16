Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dialog dengan Gen-Z Tangerang, Sandiaga Uno Beri Tips Agar Berani Bicara di Depan Publik

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |16:57 WIB
Dialog dengan Gen-Z Tangerang, Sandiaga Uno Beri Tips Agar Berani Bicara di Depan Publik
Sandiaga Uno (foto: dok ist)
A
A
A

TANGERANG - Sandiaga Uno memberikan tiga tips penting pada kaum muda di Tangerang saat menghadiri pelatihan publik speaking di WRB Cafe, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang pada Sabtu (16/12/2023).

"Ada 3 hal yang harus diperhatikan kalau mau lancar publik speaking, yaitu orisinil, relevan, dan talkable," ujar Sandi.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu melanjutkan, apa yang diutarakan harus asli atau otentik dari pemikiran sendiri. Tidak ada intervensi dari pihak manapun, maupun hasil dari jiplakan orang lain.

"Orisinil, autentik, harus apa adanya, bukan ada apanya. Sampaikan apa yang hati kita rasakan, apa yang jadi pemikirannya kita," lanjut Sandi.

