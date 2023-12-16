Momen Kedekatan HT dengan Pedagang : Kalau Ganjar Menang UMKM Maju!

Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo saat temani Ganjar di Pasar Bekasi (foto: dok MPI)

BEKASI - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) menemani Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo blusukan ke pasar Kranggan Mas, Kota Bekasi, Sabtu, (16/12/2023).

Saat blusukan, HT dan Ganjar disambut meriah oleh ribuan pedagang dan masyarakat. Nampak, raut wajah HT yang bahagia ketika bertemu rakyat kecil di pasar tersebut.

HT tak henti-hentinya menebarkan senyum ke pedagang. Kendati keringatnya bercucuran karena harus berdesakan dengan ratusan pedagang.

HT nampak tetap bersemangat mendengar aspirasi para pedagang. Tak jarang, Hary bersalaman dengan para pedagang

HT dan Ganjar pun berkeliling pasar. Mereka menemui sejumlah pedagang seperti bawang, beras, sembako, daging dan teri. Ditengah kerumunan itu, terdengar para pedagang yang memanggil nama HT.

"Pak Hary, pak Hary," teriak pedagang.

HT dan Ganjar kemudian terpantau tengah berbincang dengan seorang pedagang ikan teri. Terlihat Hary sangat piawai berkomunikasi dengan rakyat kecil tersebut.

Dia bahkan melontarkan candaan kepada pedagang yang bernama Adi tersebut. Suasana pun mencair.