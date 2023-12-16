Curhat Pedagang Pasar Bekasi ke ﻿Ganjar: Pak Kami Kalah Sama Tiktok Shop

BEKASI - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Kranggan dan Pasar Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023).

Capres yang diusung Partai Perindo itu berkeliling ke dalam pasar untuk menyapa para pedagang. Ia juga menanyakan soal harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru.

Sambutan meriah diberikan para pedagang dan pembeli di dua pasar itu pada Ganjar. Selain ingin bersalaman dan berfoto, para pedagang juga begitu semangat menemui Ganjar untuk menyampaikan keresahannya.

"Pak, kami tahu bapak itu pemimpin yang mau mendengarkan. Maka kami ingin bapak mendengarkan keluhan kami pak. Tolong kami para pedagang pasar tradisional ini pak," ucap Nailih (35) pedagang Pasar Kranggan.

Nailih mengatakan, problem utama pedagang pasar adalah maraknya jual beli online. Adanya aplikasi seperti Tiktok Shop, Lazada, Shopee dan lainnya membuat pasar tradisional semakin sepi.

"Pak, kami kalah sama Tiktok Shop, Lazada, Shopee dan lainnya. Tolong pak, berikan kami kebijakan yang bisa menyelamatkan nasib kami," terangnya.

Problem serupa ditemui Ganjar saat blusukan di Pasar Jatiasih. Para pedagang juga mengeluhkan pasar sepi karena pasar online yang marak.

"Sekarang semuanya ada di online, pak. Sudah jarang yang mau ke pasar tradisional. Banyak kios yang tutup pak," teriak mereka.

Merespon itu, Ganjar memahami persoalan yang sedang dialami para pedagang pasar tradisional itu. Di banyak tempat ia berkeliling di Indonesia, keluhan sama sering kali ia dengar.