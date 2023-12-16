Kunjungi Ponpes Sirojul Munir Jatiasih, Ganjar Disambut Ratusan Santri

BEKASI - Ratusan kyai dan bu nyai se Kota Bekasi berkumpul untuk menyambut calon presiden nomor urut satu Ganjar Pranowo yang hendak bersilaturahmi ke di Ponpes Sirojul Munir Jatiasih, Sabtu (16/12/2023).

Ganjar yang sedang berkegiatan di Bekasi, tak menyangka, ratusan kyai dan bu nyai sudah berkumpul di Ponpes Sirojul Munir.

Ganjar yang tiba di lokasi langsung disambut ratusan kyai, bu nyai dan santri. Ganjar kemudian masuk ke kediaman pengasuh Ponpes Sirojul Munir, KH Saiffuddin Siroj dan berdiskusi dengan para kyai dan bu nyai se Bekasi.

"Saya senang hari ini bertemu para ulama, kyai dan bu nyai. Kita sudah ngobrol banyak bagaimana cara memberdayakan pesantren dan kesejahteraan guru ngaji. Maka saya tadi katakan, insentif guru ngaji akan kami berikan," ucap Ganjar disambut tepuk tangan meriah ratusan kyai dan bu nyai.

Ganjar menegaskan bahwa rogram insentif guru ngaji dan guru keagamaan bukan hanya teori. Ia mengatakan sudah melakukannya saat menjadi gubernur dua periode di Jawa Tengah.

"Di Jateng saya sudah melakukan itu, guru ngaji dan guru keagamaan mendapat insentif. Itu yang akan kita dorong ke nasional," tegasnya.

Ganjar yakin program itu bisa berjalan. Apalagi, wakil Ganjar yakni Prof Mahfud MD adalah kyai dan juga santri.

"Jadi beliau sangat paham betul soal ini. Termasuk bagaimana optimalisasi UU Pesantren yang sudah ada saat ini," pungkasnya.