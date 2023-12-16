Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kunjungi Ponpes Sirojul Munir Jatiasih, Ganjar Disambut Ratusan Santri

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |17:41 WIB
Kunjungi Ponpes Sirojul Munir Jatiasih, Ganjar Disambut Ratusan Santri
Ganjar Pranowo di Ponpes Bekasi (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Ratusan kyai dan bu nyai se Kota Bekasi berkumpul untuk menyambut calon presiden nomor urut satu Ganjar Pranowo yang hendak bersilaturahmi ke di Ponpes Sirojul Munir Jatiasih, Sabtu (16/12/2023).

Ganjar yang sedang berkegiatan di Bekasi, tak menyangka, ratusan kyai dan bu nyai sudah berkumpul di Ponpes Sirojul Munir.

Ganjar yang tiba di lokasi langsung disambut ratusan kyai, bu nyai dan santri. Ganjar kemudian masuk ke kediaman pengasuh Ponpes Sirojul Munir, KH Saiffuddin Siroj dan berdiskusi dengan para kyai dan bu nyai se Bekasi.

"Saya senang hari ini bertemu para ulama, kyai dan bu nyai. Kita sudah ngobrol banyak bagaimana cara memberdayakan pesantren dan kesejahteraan guru ngaji. Maka saya tadi katakan, insentif guru ngaji akan kami berikan," ucap Ganjar disambut tepuk tangan meriah ratusan kyai dan bu nyai.

Ganjar menegaskan bahwa rogram insentif guru ngaji dan guru keagamaan bukan hanya teori. Ia mengatakan sudah melakukannya saat menjadi gubernur dua periode di Jawa Tengah.

"Di Jateng saya sudah melakukan itu, guru ngaji dan guru keagamaan mendapat insentif. Itu yang akan kita dorong ke nasional," tegasnya.

Ganjar yakin program itu bisa berjalan. Apalagi, wakil Ganjar yakni Prof Mahfud MD adalah kyai dan juga santri.

"Jadi beliau sangat paham betul soal ini. Termasuk bagaimana optimalisasi UU Pesantren yang sudah ada saat ini," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement