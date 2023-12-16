Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Program Ganjar Soal Insentif Guru Ngaji, Bikin Kyai dan Bu Nyai di Bekasi Kegirangan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |18:57 WIB
Program Ganjar Soal Insentif Guru Ngaji, Bikin Kyai dan Bu Nyai di Bekasi Kegirangan
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Ponpes Bekasi (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Ratusan kyai dan bu nyai se-Kota Bekasi, Jawa Barat berkumpul di Ponpes Sirojul Munir Jatiasih, Sabtu (16/12/2023). Kabar datangnya Ganjar Pranowo ke Ponpes itu menjadi penyebab mereka rela datang jauh-jauh sejak pagi.

Ganjar yang sedang berkegiatan di Bekasi memang hendak bersilaturahmi ke Ponpes Sirojul Munir. Ia tak menyangka, ratusan kyai dan bu nyai sudah berkumpul di sana.

Ganjar yang tiba di lokasi langsung disambut ratusan kyai, bu nyai dan santri. Ganjar kemudian masuk ke kediaman pengasuh Ponpes Sirojul Munir, KH Saiffuddin Siroj dan berdiskusi dengan para kyai dan bu nyai se-Bekasi.

"Saya senang hari ini bertemu para ulama, kyai dan bu nyai. Kita sudah ngobrol banyak bagaimana cara memberdayakan pesantren dan kesejahteraan guru ngaji. Maka saya tadi katakan, insentif guru ngaji akan kami berikan," ucap Ganjar disambut tepuk tangan meriah ratusan kyai dan bu nyai.

Program insentif guru ngaji dan guru keagamaan lanjut Ganjar bukan hanya teori. Ia mengatakan sudah melakukannya saat menjadi gubernur dua periode di Jawa Tengah.

"Di Jateng saya sudah melakukan itu, guru ngaji dan guru keagamaan mendapat insentif. Itu yang akan kita dorong ke nasional," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
