Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Banteng Muda Indonesia Bikin Program JAR3K

JAKARTA - DPP Banteng Muda Indonesia meluncurkan program unggulan Jaga Republik (JAR3K) untuk pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta PDI Perjuangan, di Kantor DPP BMI, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023).

"Program JAR3K adalah program yang telah dan terus dikerjakan oleh BMI dengan sinkronisasi visi-misi paslon Ganjar-Mahfud serta PDI Perjuangan untuk meraih kemenangan Pemilu 2024," kata Ketua Umum DPP BMI, Mochamad Herviano Widyatama yang akrab disapa Bung Vino, dalam keterangannya.

"Program JAR3K diantaranya, yakni: JAGA UMKM, Jaga Disabilitas (JAGAD), Jaringan untuk Rakyat (JUARA) mencakup jaringan internet dan digitalisasi UMKM, Jaga Keluarga Sehat Ternutrisi (JAGA NUTRISI), Jaga Wisata Yuk (JATAYU), Jaga Jiwa dan Raga (JAGAWARGA), Bersama Jaga dan Tanggap Bencana (BEJANA), Jaga Perempuan Indonesia (JAPRI), serta Jaga Seni Budaya dan Musik Indonesia (JASMANI)," sambungnya.

Selain itu, Sekretaris Jenderal DPP BMI, Patria Ginting menambahkan, dukungan Aplikasi digital Media Pintar Perjuangan (MPP) PDI Perjuangan yang ada fitur Pasar Gotong Royong merupakan media pendorong kerja BMI untuk menggerakkan pelaku UMKM dapat menambah penghasilan.

Sementara itu, Ketua DPP BMI Bidang Pemenangan Pemilu, Andhika Putra Wijaya mengatakan, pihaknya mengajak kaum disabilitas dalam setiap kegiatan.

"Begitu pula dukungan kepada teman-teman disabilitas. BMI selalu mengajak disabilitas dalam setiap kegiatan, memberikan bantuan pendanaan, agar disabilitas yang memiliki usaha ekonomi bisa bekerja dan mandiri," kata Andhika.

Program Jaga Wisata Yuk atau JATAYU diwujudkan melalui pengawalan potensi pariwisata hidden gem atau spot pariwisata tersembunyi yang jarang terekspos serta membangun kesadaran bersama akan pelestarian dan kebersihan lingkungan hidup. BMI juga pernah melepasliarkan tukik, anak penyu hijau di kawasan pantai Kepulauan Seribu.