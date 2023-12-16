Diduga Dianiaya Oknum Berseragam, Pengurus KAMMI Buat Laporan ke Pomdam Jaya

JAKARTA - Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PP KAMMI Rizki Agus Saputra, diduga dianiaya oknum berseragam. Akibatnya, Rizki mengalami sejumlah luka.

Rizki melaporkan oknum yang diduga menganiaya dirinya ke Polisi Militer Daerah Militer Jaya/Jayakarta Detasemen Polisi Militer Jaya/2.

“Saya berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti agar oknum TNI tersebut dapat ditindak sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia,” kata dia kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (16/12/2023).

Dia menceritakan awal mula kejadian penganiayaan yang dialaminya. Awalnya, dia hendak pulang dari Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur, ia lalu diikuti dari belakang.

Setelah mendahului Rizki, oknum tersebut langsung menghadangkan motornya, lalu mengeluarkan kata-kata kasar. Rizki terus mengelak, kejadian tersebut berulang sebanyak tiga kali, dan Rizki pun tidak mau memperpanjang urusan.

"Saya buru-buru mau ke rumah, sebab istrinya masih dirawat, jadi saya mau pulang untuk makan, tiba-tiba saya diserang oknum tidak dikenal," ungkapnya.