INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terganggu Bacaan Alquran, Seorang Pria Tusuk Imam saat Sholat Berjaamaah di Condet

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |22:49 WIB
Terganggu Bacaan Alquran, Seorang Pria Tusuk Imam saat Sholat Berjaamaah di Condet
Pelaku Penusukan Imam Masjid
JAKARTA - Seorang pria berinisial MA (26) mencoba menusuk seorang Imam salat Isya berjamaah di Musala wilayah Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Desember 2023.

Aksi pria pengangguran nekat tersebut berhasil digagalkan para jamaah, sehingga menjadi viral di media sosial.

Kapolsek Kramat Jati, Kompol Rusit Malaka menjelaskan MA mencoba melakukan penusukan kepada korban selaku imam sholat Isya, LF (26), lantaran tak tahan dengan suara lantunan ayat suci Alquran yang dibacakan korban.

Meski demikian, korban LF selamat dari tusukan sebilah pisau dapur milik MA karena berhasil menghindar.

"Pelaku mengakui berniat melukai korban dengan alasan bahwa pada saat Mendengar suara pengajian dari korban dan suara saat Korban memimpin Sholat, Pelaku merasa bahwa dirinya menjadi tidak tenang dan gelisah," jelas Kompol Rusit melalui pesan singkat, Sabtu (16/12/2023).

Ruait mengatakan, MA yang tidak memiliki pekerjaan itu pun segera merencanakan untuk menusuk korban.

"Pelaku berencana melukai korban menggunakan satu buah Pisau Dapur yang diambilnya dari dapur rumah," jelas Rusit.

Dia menuturkan, berdasarkan keterangan keluarga pelaku, MA sering berdiam diri di kamarnya sembari melamun. MA juga sering mengaku mendengar suara-suara bisikan yang dinilainya mengganggu.

