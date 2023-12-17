Blusukan ke Pasar di Bekasi, HT Temukan Ketimpang yang Buat Daya Beli Masyarakat Turun

BEKASI- Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo blusukan ke dua pasar di Kota Bekasi yakni Jatiasih dan Kranggan Mas, Sabtu, (16/12/2023).

Dalam kesempatan itu, HT menemukan ketimpangan yang menyebabkan aktivitas jual beli menurun. Kata dia hal tersebut dikarenakan adanya toko online.

"Agak lesu ya khususnya dia pasar tadi, jadi bagaimana pemerintah adalah bisa mengimbangi pertumbuhan belanja online tapi retail tidak mati," ujar HT usai blusukan.

Banyak pembeli yang beralih ke toko online. Hary pun terenyuh melihat pedagang kecil di pasar yang harus bersaing dengan toko online.

Menurutnya, Pemerintah harus hadir menangani masalah tersebut. Lanjut Hary, Pemerintah seharusnya membuat suatu kebijakan yang bisa menyeimbangkan persaingan tersebut.

"Ini perlu kebijakan yang tepat sasaran, khususnya antara offline dan online. Mereka (Pemerintah) harus berani ambil kebijakan yang baik untuk kedua belah pihak, online maupun pedagang kecil di pasar," jelasnya.

Saat blusukan, HT dan Ganjar disambut meriah oleh ribuan pedagang dan masyarakat. Nampak, raut wajah HT yang bahagia ketika bertemu rakyat kecil di pasar tersebut.

HT tak henti-hentinya menebarkan senyum ke pedagang. Kendati keringatnya bercucuran karena harus berdesakan dengan ratusan pedagang.