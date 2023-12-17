Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Blusukan ke Pasar di Bekasi, HT Temukan Ketimpang yang Buat Daya Beli Masyarakat Turun

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |00:42 WIB
Blusukan ke Pasar di Bekasi, HT Temukan Ketimpang yang Buat Daya Beli Masyarakat Turun
Ganjar Pranowo dan Hary Tanoe/MPI
A
A
A

BEKASI- Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo blusukan ke dua pasar di Kota Bekasi yakni Jatiasih dan Kranggan Mas, Sabtu, (16/12/2023).

Dalam kesempatan itu, HT menemukan ketimpangan yang menyebabkan aktivitas jual beli menurun. Kata dia hal tersebut dikarenakan adanya toko online.

"Agak lesu ya khususnya dia pasar tadi, jadi bagaimana pemerintah adalah bisa mengimbangi pertumbuhan belanja online tapi retail tidak mati," ujar HT usai blusukan.

Banyak pembeli yang beralih ke toko online. Hary pun terenyuh melihat pedagang kecil di pasar yang harus bersaing dengan toko online.

Menurutnya, Pemerintah harus hadir menangani masalah tersebut. Lanjut Hary, Pemerintah seharusnya membuat suatu kebijakan yang bisa menyeimbangkan persaingan tersebut.

 BACA JUGA:

"Ini perlu kebijakan yang tepat sasaran, khususnya antara offline dan online. Mereka (Pemerintah) harus berani ambil kebijakan yang baik untuk kedua belah pihak, online maupun pedagang kecil di pasar," jelasnya.

Saat blusukan, HT dan Ganjar disambut meriah oleh ribuan pedagang dan masyarakat. Nampak, raut wajah HT yang bahagia ketika bertemu rakyat kecil di pasar tersebut.

HT tak henti-hentinya menebarkan senyum ke pedagang. Kendati keringatnya bercucuran karena harus berdesakan dengan ratusan pedagang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement