HOME NEWS NASIONAL

XVG Talents, TPN: Industri Kreatif Salah Satu Fokus Ganjar-Mahfud

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |02:24 WIB
XVG Talents, TPN: Industri Kreatif Salah Satu Fokus Ganjar-Mahfud
JAKARTA - Industri kreatif merupakan salah satu fokus Ganjar-Mahfud ke depan. Satu cara melahirkan talenta-talenta baru dalam industri kreatif di Indonesia adalah dengan pelaksanaan Extravaganjar (XVG).

Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo -Mahfud MD, Arsjad Rasjid, meyakini jika ajang ini akan muncul talenta berbakat dari berbagai penjuru tanah air yang unjuk kebolehan.

“Kehadiran mereka sebagai bukti bahwa musisi lokal dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri bahkan dapat bersaing pula di kancah internasional,” ujarnya di Rumah Kita XVG, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023).

Dikatakannya, kualitas SDM yang baik dari sektor musik tentu akan berjalan beriringan dengan meningkatnya kualitas industrinya.

"Di sini saya mewakili Pak Ganjar dan Pak Mahfud intinya adalah bagaimana industri kreatif ini adalah bagian utama ke depan. Ini sudah masuk programnya," kata Arsjad.

Arsjad melanjutkan, Ganjar ingin memastikan industri kreatif indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bahkan bisa mengeksplor supaya bisa dilihat oleh dunia supaya bisa lebih besar lagi.

"Ajang ini menjadi momentum agar kearifan budaya lokal terus kita angkat," ujar Arsjad Rasjid dalam acara Extravaganjar Talent.

"Selalu dipesankan jangan sampai kita kehilangan kearifan lokal, budaya kita. Kita punya kekayaan. Bali oleh punya pantai yang bagus-bagus, tapi Bali tanpa budayanya tidak akan menarik. Budaya itu yang jadi kunci. Itu yang harus kita bangun," bebernya.

Arsjad pun turut menyaksikan penampilan para finalis sekaligus memberikan hadiah dan piala kepada sang juara. Dia memuji bakat dari para peserta yang semakin meningkatkan semangat untuk terus memajukan industri musik Indonesia yang menjadi bagian dari industri kreatif.

"Ini adalah perjuangan kita bersama, gotong rotong perlu kita lakukan bersama untuk memastikan Indonesia bisa lebih maju dimana industri kreatif dan ini menjadi utama di Indonesia ke depan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Raiden Soedjono menambahkan, ajang ini bertujuan memperkenalkan kampanye menyenangkan, kampanye dengan lomba kompetisi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
