Ingatkan Rakyat Jangan Salah Pilih, Ganjar: Cek Track Record, Jangan Sampai Omdo!

BEKASI- Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta masyarakat tidak salah pilih dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024-2029.

Dikatakan Ganjar, masyarakat harus mengecek rekam jejak masing-masing Capres Cawapres yang bertarung di Pilpres 2024.

Hal itu dia sampaikan di depan ratusan santri dan ibu-ibu saat menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) KH Sirojul Munir, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat Sabtu, (16/12/2023).

Ganjar juga mengajak mereka untuk menonton debat Capres Cawapres saja. Lewat debat tersebut kata Ganjar, rakyat bisa menilai Capres Cawapres melalui gagasan yang mereka paparkan.

"Karena kalau bapak ibu nonton debat. Melihat calonnya seperti itu semua bisa menilai oh yang ini konsepnya bagus, yang ini mungkin konsepnya kurang cocok. Oh ini kira-kira ngomong apa, oh ini faktanya, oh kira-kira ini pengalaman ini tidak," ujarnya.

Menurutnya, lewat debat tersebut masyarakat bisa mengecek kebenaran soal gagasan dan pemaparan yang disampaikan masing-masing Capres Cawapres.

"Bahasa Bekasi-nya teh, naon ya. Omdo (Omong Doang) Pas di cek track record, jangan sampai omdo itu yang penting," katanya.

Ganjar berpesan kepada ibu-ibu untuk menjaga etika keluarganya. Sebab, jelang Pemilu 2024 tensi persaingan semakin tinggi yang dapat menimbulkan ketegangan antar masyarakat karena perbedaan pilihan.

"Mari kita ajarkan anak kita, keluarga kita jangan marah-marah siapa yang didukung jangan pakai kalimat kotor, kalau di medsos yang baik, jangan menyakiti yang lain," pungkasnya.