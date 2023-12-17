Ganjar Inisiasi Creative Hub untuk Dukung Pertumbuhan Industri eSport

JAKARTA - Pasangan Capres Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengungkapkan komitmen mereka untuk memberikan dukungan menyeluruh guna mempercepat perkembangan industri yang didominasi oleh kaum muda penuh kreativitas digital.

Pasalnya, keberlanjutan industri e-Sport sebagai sektor kreatif semakin menarik perhatian generasi muda.

Ganjar menjelaskan, eSport bukan lagi sekadar hiburan biasa pengisi waktu luang. Ia menilai eSport dapat menjadi potensi dari ekosistem ekonomi digital yang dapat menjadi solusi untuk menghindari jebakan pendapatan menengah.

Dia menilai, bahwa eSport di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif dan memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor digital.

“Kami melihat esports sebagai peluang bagi pemuda Indonesia. Ada generasi yang kreatif dan gemar dengan dunia digital. Oleh karena itu, kami ingin memberikan mereka ruang lebih luas untuk berekspresi,” ujar Ganjar dalam acara Turnamen Mobile Legend dan Basket 3 on 3 Piala Ganjar Mahfud di GOR Basket Kota Bekasi pada Sabtu (16/12/2023).

Capres yang diusung oleh Partai Perindo itu mengatakan Industri esports di Indonesia juga memberikan banyak peluang pekerjaan.

Ayah dari Alam Ganjar itu berkomitmen untuk meningkatkan sosialisasi esports di masyarakat, sambil mengukuhkan kesadaran akan potensi ekonomi di sektor ini melalui kebijakan dan regulasi yang tepat.

“Beberapa lembaga pendidikan sudah mulai mengintegrasikan esports dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Kami yakin bahwa industri ini akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi,” tutur Ganjar.