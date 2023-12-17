Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud: Ponpes Sirnamiskin Jadi Saksi Perjalanan Kiai NU

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |06:55 WIB
Mahfud: Ponpes Sirnamiskin Jadi Saksi Perjalanan Kiai NU
Mahfud Sambangi Ponpes Sirnamiskin
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menjalani rangkaian kunjungannya di wilayah Jawa Barat. Setelah mengunjungi Garut, Tasikmalaya dan Ciamis, Mahfud melanjutkan langkahnya ke Bandung dan beberapa wilayah sekitarnya.

Dalam kunjungannya di Bandung, Mahfud mengunjungi di Pondok Pesantren Sirnamiskin. Mahfud tiba pada pukul 08.15 WIB, lalu disambut hangat oleh pengasuh Ponpes, Kiai Achmad Syaiful Rizal dan Rais Syuriah PCNU (Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Bandung, KH Ateng Muhaimin.

Mahfud langsung dikalungi kain bernuansa putih dengan corak batik merah oleh Kiai Achmad Syaiful. Mengenakan batik merah, Mahfud disambut dengan lantunan shalawat dari para santri.

Ternyata, kunjungan Mahfud ke Ponpes Sirnamiskin tidak semata-mata sebagai kampanye politik, namun juga memiliki nilai sejarah tersendiri.

Menurutnya, Ponpes Sirnamiskin menjadi saksi perjalanan kiai NU, mulai dari Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dimyati sebagai pendorong pendirian pesantren tersebut.

Tokoh-tokoh besar NU seperti Kiai Wahid Hasyim dan bahkan Kiai Abdurahman Wahid (Gus Dur) juga pernah menginjakkan kaki di sini.

"Kiai Syaiful Rizal juga teman saya," ujar Mahfud MD di Ponpes Sirnamiskin, Jawa Barat, Minggu (17/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement