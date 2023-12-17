Mahfud: Ponpes Sirnamiskin Jadi Saksi Perjalanan Kiai NU

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menjalani rangkaian kunjungannya di wilayah Jawa Barat. Setelah mengunjungi Garut, Tasikmalaya dan Ciamis, Mahfud melanjutkan langkahnya ke Bandung dan beberapa wilayah sekitarnya.

Dalam kunjungannya di Bandung, Mahfud mengunjungi di Pondok Pesantren Sirnamiskin. Mahfud tiba pada pukul 08.15 WIB, lalu disambut hangat oleh pengasuh Ponpes, Kiai Achmad Syaiful Rizal dan Rais Syuriah PCNU (Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Bandung, KH Ateng Muhaimin.

Mahfud langsung dikalungi kain bernuansa putih dengan corak batik merah oleh Kiai Achmad Syaiful. Mengenakan batik merah, Mahfud disambut dengan lantunan shalawat dari para santri.

Ternyata, kunjungan Mahfud ke Ponpes Sirnamiskin tidak semata-mata sebagai kampanye politik, namun juga memiliki nilai sejarah tersendiri.

Menurutnya, Ponpes Sirnamiskin menjadi saksi perjalanan kiai NU, mulai dari Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dimyati sebagai pendorong pendirian pesantren tersebut.

Tokoh-tokoh besar NU seperti Kiai Wahid Hasyim dan bahkan Kiai Abdurahman Wahid (Gus Dur) juga pernah menginjakkan kaki di sini.

"Kiai Syaiful Rizal juga teman saya," ujar Mahfud MD di Ponpes Sirnamiskin, Jawa Barat, Minggu (17/12/2023).