Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Pesantren Jadi Poros Penting Demokrasi

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |06:59 WIB
Mahfud MD: Pesantren Jadi Poros Penting Demokrasi
Mahfud MD/Foto: MPI
A
A
A

BANDUNG BARAT - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menilai pesantren menjadi poros penting dalam demokrasi karena mereka memiliki prinsip dalam menentukan sesuatu.

Oleh karena itu, mereka tidak akan mudah diiming-imingi sesuatu hal untuk mengarah pada kepentingan politik.

Demikian diungkapkan Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam acara 'Halaqoh Kebangsaan' bersama para kiayi dan ajengan se-Bandung Raya di Pondok Pesantren Manbaul Fallah, Cipatik, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Sabtu (16/12/2023).

"Orang-orang pesantren itu sudah cerdas. Tidak bisa didikte, tidak bisa dipaksa dengan sembako, dipaksa dengan money politik. Kalau ada money politik, orang cerdas itu ambil uangnya kalau mau, tapi nanti milih sesuai bisikan hati nurani dan penilaian rasional," beber Mahfud.

Untuk itu, dirinya mengajak masyarakat tidak mudah terkecoh dengan janji politik yang menggiurkan. Dia mengatakan yang harus diperhatikan adalah rekam jejak perjalanan baik para calon kontestan politik.

"Ndak (gak) perlu lihat janjinya, tapi lihat pernah jadi apa melakukan apa, pernah terlibat kasus apa," imbuh Mahfud.

Mahfud menyampaikan, dari rekam jejak itu bisa dilihat bagaimana cara politisi tersebut menyikapi persoalan. Tolak ukurnya nenurutnya bagaimana mengambil sikap jika dihadapkan dengan berbagai persoalan saat menjadi pemimpin negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement