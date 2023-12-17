Mahfud MD: Pesantren Jadi Poros Penting Demokrasi

BANDUNG BARAT - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menilai pesantren menjadi poros penting dalam demokrasi karena mereka memiliki prinsip dalam menentukan sesuatu.

Oleh karena itu, mereka tidak akan mudah diiming-imingi sesuatu hal untuk mengarah pada kepentingan politik.

Demikian diungkapkan Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam acara 'Halaqoh Kebangsaan' bersama para kiayi dan ajengan se-Bandung Raya di Pondok Pesantren Manbaul Fallah, Cipatik, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Sabtu (16/12/2023).

"Orang-orang pesantren itu sudah cerdas. Tidak bisa didikte, tidak bisa dipaksa dengan sembako, dipaksa dengan money politik. Kalau ada money politik, orang cerdas itu ambil uangnya kalau mau, tapi nanti milih sesuai bisikan hati nurani dan penilaian rasional," beber Mahfud.

Untuk itu, dirinya mengajak masyarakat tidak mudah terkecoh dengan janji politik yang menggiurkan. Dia mengatakan yang harus diperhatikan adalah rekam jejak perjalanan baik para calon kontestan politik.

"Ndak (gak) perlu lihat janjinya, tapi lihat pernah jadi apa melakukan apa, pernah terlibat kasus apa," imbuh Mahfud.

Mahfud menyampaikan, dari rekam jejak itu bisa dilihat bagaimana cara politisi tersebut menyikapi persoalan. Tolak ukurnya nenurutnya bagaimana mengambil sikap jika dihadapkan dengan berbagai persoalan saat menjadi pemimpin negara.