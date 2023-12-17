Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud Akan Perjuangkan Gaji Layak untuk Guru Madrasah dan Marbot Masjid

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |07:02 WIB
Mahfud Akan Perjuangkan Gaji Layak untuk Guru Madrasah dan Marbot Masjid
Mahfud MD/Foto: MPI
A
A
A

BANDUNG BARAT - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD membagikan pengalaman memilukan tentang kondisi guru madrasah di Indonesia dihadapan ratusan kiayi dan ajengan pada Sabtu (16/12/2023).

Cerita nyata itu disampaikan Mahfud MD ketika menjadi pembicara dalam acara 'Halaqoh Kebangsaan' bersama para kiayi dan ajengan se-Bandung Raya di Pondok Pesantren Manbaul Fallah, Cipatik, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Mahfud sudah melihat secara langsung fenomena yang menimpa para guru madrasah yang menurutnya belum mendapat perhatian layak.

"Ada yang melapor ke saya kamu digaji berapa? 175 ribu setiap bulan. Sudah berapa lama kerja? 13 tahun. Gaji 175 ribu setiap bulan sudah 13 tahun tidak ada yang memperhatikan padahal ini mendidik, itu kan berjasa bagi bangsa dsn negara," ungkap Mahfud.

Mahfud menilai peran guru madrasah yang begitu besar dalam menciptakan santri-santri yang berkualitas.

Oleh karena itu, menurutnya perlu diberikan perhatian yang setimpal. Dirinya berjanji akan memberikan perhatian lebih terhadap pesantren dan guru madrasah.

"Yang seperti ini akan menjadi perhatian kami, ini bukan slogan karena anggarannya ada tinggal kita masukan aja," tegas Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
