Kesetiaan Istri Gajah Mada Bunuh Diri Ikuti Sang Suami Moksa

GAJAH Mada menjadi buruan pasukan Kerajaan Majapahit usai kegagalan pernikahan Hayam Wuruk. Sebab, Gajah Mada dituduh menjadi dalang kegagalan pernikahan Raja Hayam Wuruk itu dengan Dyah Pitaloka Citraresmi putri Raja Sunda.

Ambisi politik Gajah Mada untuk menyatukan nusantara dianggap tidak tepat. Karena momennya saat itu Hayam Wuruk yang tengah menjomblo hendak menikahi gadis idamannya. Alhasil beberapa petinggi Kerajaan Majapahit menyalahkan upaya Gajah Mada yang nekat mempolitisasi pernikahan yang sebenarnya dilandasi rasa cinta Hayam Wuruk.

Gajah Mada pun jadi bulan-bulanan petinggi Kerajaan Majapahit yang menyalahkannya. Mereka mencari keberadaan Gajah Mada di kediamannya dengan mengerahkan banyak pasukan.

Raja Wengker di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit dibantu oleh Raja Koripan melakukan pengepungan terhadap rumah Gajah Mada, dengan mengerahkan bala tentaranya. Sayang di momen pengepungan ini dikisahkan dari "Gajah Mada Sistem Politik dan Kepemimpinan karya Enung Nurhayati, di rumah Gajah Mada kondisinya sepi.

Tak ada satu pun orang yang berani keluar dari rumah. Istri Gajah Mada dikisahkan bahkan sampai gemetar ketakutan, mendengar sorak bala tentara yang mengepung rumahnya. Ia membujuk Gajah Mada untuk menyerahkan diri. Namun permintaan itu tak diterima oleh Gajah Mada, alhasil bala tentara tersebut kian beringas. Mereka merusak pagar pekarangan dan masuk halaman rumah.

Saat itu juga Patih Gajah Mada yang menggunakan celana geringsing, berselubung kain putih, bersabuk atramaksi, berdiri di tengah halaman, bersemedi. Seketika itu Patih Gajah Mada yang dikenal karena kesaktiannya menghilang.

Dikisahkan jiwa raganya pulang ke Wisnuloka. Seisi rumah pun bercucuran air mata, termasuk sang istrinya. Seluruh bala tentara itu akhirnya masuk rumah menemui istri Gajah Mada, Nyi Patih. Dengan keris terhunus, bala tentara ini siap membunuh Gajah Mada dan mencarinya di dalam rumah.

Namun karena tak ditemukan Gajah Mada di dalam rumahnya, bala tentara di bawah pimpinan Raja Wengker ini mencuri seluruh harta benda Gajah Mada hingga habis. Beberapa orang tentara berusaha mencari keberadaan Gajah Mada di seluruh penjuru rumah, termasuk di halaman pekarangan. Sementara itu sang istri akhirnya melarikan diri dan bersembunyi di tempat sunyi.

Konon saat bersembunyi inilah sang istri bertemu dnegan seorang pria yang bagus rupanya. Tapi sang istri curiga lantaran tingkah lakunya menyerupai suaminya Gajah Mada. Pria ini menjawab bahwa ia melarikan diri Majapahit karena orang-orang sedang marah.

Alhasil dari sanalah istri Gajah Mada mengenali bahwa laki-laki yang ditemuinya ini adalah suaminya Gajah Mada. Istri Gajah Mada mengenal kembali suaminya yang telah hilang. Tapi setelah beberapa saat berkumpul kembali dengannya, Gajah Mada kembali menghilang.