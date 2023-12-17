Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Deteksi Bibit Siklon 91W, Ini Dampak Cuacanya

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |07:41 WIB
BMKG Deteksi Bibit Siklon 91W, Ini Dampak Cuacanya
BMKG deteksi bibit siklon 91 W, ini dampak cuacanya. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi Bibit Siklon Tropis 91W di dekat wilayah Indonesia. BMKG mengingatkan dampak cuaca berupa hujan sedang hingga lebat serta gelombang tinggi.

“Bibit Siklon Tropis 91W terpantau berada di Samudera Pasifik Utara tepatnya di sekitar 6.0 derajat Lintang Utara dan 135.5 derajat Bujur Timur dengan kecepatan angin maksimum 20 knots dan tekanan udara minimum sebesar 1004 hPa bergerak ke arah Barat Laut,” tulis BMKG dalam keterangannya, dikutip Minggu (17/12/2023).

BMKG mengatakan potensi Bibit Siklon 91W untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori rendah.

Sementara itu, Bibit Siklon Tropis 91W berdampak tidak langsung terhadap cuaca di wilayah Indonesia yakni berupa hujan sedang hingga lebat di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bibit Siklon cuaca BMKG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192475/hujan-zmVJ_large.jpg
Peringatan Dini Cuaca BMKG pada 29-31 Desember 2025, Aceh Hujan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192221/bmkg-kI8v_large.jpg
Waspada! BMKG Sebut Aktivitas Monsun Asia Picu Peningkatan Hujan Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191107/operasi_modifikasi_cuaca-trOQ_large.jpg
BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Hantui Sumatra, Masyarakat Terdampak Bencana Diminta Waspada Risiko Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191092/gelombang_tinggi-JFiD_large.jpg
BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189934/gelombang_tinggi-FSIP_large.jpg
Peringatan Dini BMKG : Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 15-18 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557/bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement