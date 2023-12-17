BMKG Deteksi Bibit Siklon 91W, Ini Dampak Cuacanya

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi Bibit Siklon Tropis 91W di dekat wilayah Indonesia. BMKG mengingatkan dampak cuaca berupa hujan sedang hingga lebat serta gelombang tinggi.

“Bibit Siklon Tropis 91W terpantau berada di Samudera Pasifik Utara tepatnya di sekitar 6.0 derajat Lintang Utara dan 135.5 derajat Bujur Timur dengan kecepatan angin maksimum 20 knots dan tekanan udara minimum sebesar 1004 hPa bergerak ke arah Barat Laut,” tulis BMKG dalam keterangannya, dikutip Minggu (17/12/2023).

BMKG mengatakan potensi Bibit Siklon 91W untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori rendah.

Sementara itu, Bibit Siklon Tropis 91W berdampak tidak langsung terhadap cuaca di wilayah Indonesia yakni berupa hujan sedang hingga lebat di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara.