HOME NEWS NASIONAL

Kabar Duka, Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto Meninggal Dunia

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |08:10 WIB
Kabar Duka, Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto Meninggal Dunia
Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto meninggal dunia. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto meninggal dunia pada usia 76 tahun, Minggu (17/12/2023) pukul 01.03 WIB.

“Innaalillaahi wa inna ilaihi roji’un. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'aafihi wa'fu'anhu. Telah meninggal dunia, Bapak Kuntoro Mangkusubroto bin Pitoyo Mangkusubroto pada usia 76 tahun, hari Ahad/Minggu, 17 Desember 2023, pukul 01.03 WIB di RSCM Kencana,” tulis informasi yang diterima MNC Portal, Minggu (17/12/2023).

Almarhum Kuntoro akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Kesemek Blok S Nomor 2 Kompleks Kalibata Indah, Jakarta Selatan. Kemudian, jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata setelah zuhur.

Merujuk pada laman Majelis Wali Amanat (MWA) Institut Teknologi Bandung (ITB), Kuntoro pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan Kabinet Pembangunan VII (1998). Kemudian, Menteri Pertambangan Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999). Dia juga pernah menjadi Direktur Utama PLN tahun 2000.

Halaman:
1 2
      
