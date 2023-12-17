Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Siti Atikoh Ganjar Sowan ke Istri Gus Dur

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |08:46 WIB
Siti Atikoh Ganjar Sowan ke Istri Gus Dur
Siti Atikoh Ganjar sowan ke istri Gus Dur Sinta Nuriyah. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, berkunjung ke rumah mantan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pada Sabtu (16/12/2023). Pertemuan Atikoh ini dianggap sebagai momen 'Ngalap Berkah' (mencari keberkahan), yang utamanya menemui istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid.

Atikoh tiba di kediaman Gus Dur sekitar pukul 14.50 WIB. Ia mengenakan baju gamis hitam berbatik.

Ketika tiba, Atikoh langsung diterima dengan hangat oleh keluarga Gus Dur. Ia kemudian diarahkan menuju ruang tamu.

Di sana, Atikoh bertukar sapa dan sungkem dengan Sinta Nuriyah Wahid. Setelahnya, keduanya mengadakan pertemuan tertutup. Atikoh duduk bersimpuh di depan Sinta, tampak mendengarkan wejangan dari ibunda Alissa, Yenny, Anita, dan Inaya Wahid tersebut.

Sinta pun bertanya kepada Atikoh dengan ramah.

"Karo sopo wae iki? (Sama siapa saja ini?)," ujar Sinta, Minggu (17/12/2023).

"Kulo piyambakan (saya sendiri)," jawab Atikoh dengan sopan.

