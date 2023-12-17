Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sowan ke Istri Gus Dur, Siti Atikoh Ganjar : Ngalap Berkah

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |09:30 WIB
Sowan ke Istri Gus Dur, Siti Atikoh Ganjar : Ngalap Berkah
Siti Atikoh sowan ke isri Gus Dur. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, menghadirkan momen emosional dalam kunjungan istimewa ke kediaman Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sabtu (16/12/2023). Pertemuan ini tidak hanya sekadar 'Ngalap Berkah', tapi juga penuh makna, terutama dalam silaturahim dengan istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid.

Atikoh memasuki kediaman Gus Dur sekitar pukul 14.50 WIB. Ia tampak memakai baju gamis hitam berbatik dengan corak warna coklat dan merah maron.

Ia diterima hangat oleh keluarga Gus Dur. Atikoh kemudian diarahkan menuju ruang tamu.

Saat menemui Sinta Nuriyah, Atikoh langsung bertukar sapa dan sungkem, selayaknya anak perempuan yang menghadap ibunya. Setelahnya, keduanya memutuskan mengadakan pertemuan tertutup.

Atikoh duduk bersimpuh di depan Sinta, tampak mendengarkan dengan penuh perhatian wejangan ibu dari Alissa Wahid tersebut.

Dalam suasana silaturahim yang hangat, Sinta bertanya dengan ramah.

"Karo sopo wae iki? (Sama siapa saja ini?)," tanya Sinta.

"Kulo piyambakan (saya sendiri)," jawab Atikoh dengan lembut dan sopan.

Atikoh pun membagikan momen pertemuannya tersebut melalui akun Instagramnya @atikoh.s. Atikoh menjelaskan dirinya tengah mengharap berkah dari Sinta.

