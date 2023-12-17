Profil Kuntoro Mangkusubroto, Sosok di Balik Pemulihan Aceh Usai Tsunami

JAKARTA - Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto meninggal dunia pada usia 76 tahun, Minggu (17/12/2023) sekira pukul 01.03 WIB.

Semasa hidupnya, pria kelahiran 14 Maret 1947 ini pernah mengemban sejumlah jabatan.

Merujuk pada laman Majelis Wali Amanat (MWA) Institut Teknologi Bandung (ITB), lulusan S3 ITB pada 1982 ini pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Tambang Batubara Bukit Asam (1988-1989), Direktur Utama PT Tambang Timah (1989-1994), Direktur Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi (1993-1997), Deputi Bidang Perencanaan, Badan Kordinasi Penanaman Modal (1997-1998).

Tak hanya itu, Kuntoro pernh menjadi Menteri Pertambangan Kabinet Pembangunan VII (1998) dan Menteri Pertambangan Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999).

Ia kemudian menjadi direktur utama PLN pada 2000.

Lulusan Stanford University, Amerika Serikat, ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana - Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh-Nias yang bertugas melakukan pemulihan kawasan Aceh dan Nias pascatsunami dahsyat pada 26 Desember 2004.

Selain itu, dia ditunjuk sebagai Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pada Kabinet Indonesia Bersatu II di 2009.

Diketahui, UKP4 merupakan lembaga adhoc yang dibentuk Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan tugas-tugas khusus untuk memastikan kelancaran pemenuhan program kerja kabinet.