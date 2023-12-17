Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Luncurkan KTP Sakti: Sat Set Bereskan Masalah dengan Solusi Terpadu

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |11:00 WIB
Ganjar-Mahfud Luncurkan KTP Sakti: Sat Set Bereskan Masalah dengan Solusi Terpadu
Ganjar Pranowo luncurkan KTP sakti. (MPI/Arif Julianto)
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mengumumkan program inovatif "KTP Sakti" sebagai solusi terpadu untuk memecahkan masalah administratif dan mendukung layanan publik yang lebih efisien. Program ini diluncurkan dengan tujuan mempromosikan kebijakan Satu Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti) serta membantah isu bahwa program ini akan menghilangkan program bantuan sosial yang sudah ada.

Dalam suasana gembira, Ganjar-Mahfud menyampaikan, program KTP Sakti adalah langkah konkret dan solutif untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Program ini memanfaatkan konsep Sat Set (Satu Set Data) dan Tas Tes (Tuntas, Akurat, dan Sederhana) untuk menyederhanakan proses administrasi dan memastikan kelancaran layanan publik di seluruh Indonesia.

Seiring dengan kemajuan teknologi, program KTP Sakti akan menyatukan berbagai program bantuan sosial yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Sembako Murah, Kartu Pra Kerja, Kartu Tani, dan Kredit Usaha Rakyat, menjadi satu kartu terpadu.

Dengan satu kartu, masyarakat dapat mengakses semua program bantuan sosial yang mereka butuhkan. Ganjar-Mahfud menekankan bahwa program ini tidak akan menghilangkan bantuan sosial yang sudah ada, tetapi justru mengintegrasikan dan menyederhanakan proses pengajuan dan penggunaannya.

Masyarakat cukup menunjukkan KTP Sakti untuk menyelesaikan semua urusan administratif dan mendapatkan akses ke berbagai program bantuan sosial.

Ganjar, yang memiliki pengalaman sukses dalam mengintegrasikan database di Jawa Tengah melalui program Government Resources Management System (GRMS), menjelaskan bahwa program KTP Sakti akan didukung oleh program Satu Data Indonesia untuk menyatukan database di berbagai kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement