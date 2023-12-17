Viral Prabowo Bilang Ndasmu Etik, Jubir Ganjar-Mahfud: Mungkin Masih Frustasi

JAKARTA - Beredar rekaman video viral calon presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan “ndasmu etik”, dalam pidatonya di rapat koordinasi nasional Partai Gerindra Jumat kemarin.

Kalimat tersebut merujuk ke pertanyaan soal etika yang kerap ditujukan ke Prabowo dalam debat perdana capres yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, Selasa 12 Desember 2023.

Juru bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak mengklaim bahwa kalimat umpatan tersebut sebenarnya adalah ekspresi candaan.

“Pak Prabowo senang bercanda, itu becandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, seribu persen bercanda,” ujar Dahnil dalam keterangan yang dikutip di berbagai media.

Menanggapi viralnya video tersebut, Juru Bicara Ganjar-Mahfud Michael Victor Sianipar menilai tidak pantas persoalan etika dijadikan bahan bercandaan bahkan umpatan.

“Etika adalah standar moralitas kepemimpinan yang mendasar. Pemimpin bangsa adalah teladan bagi orang banyak. Kalau yang di atas menganggap remeh etika, maka yang di bawah juga akan ikut. Bangsa yang kehilangan etika akan kehilangan landasan kehidupan yang beradab,” ujar Michael.

Michael meyakini umpatan yang dilontarkan Prabowo adalah ekspresi spontan. Prabowo dianggap masih frustrasi dengan jalannya debat capres perdana lalu.

“Biasanya, kalimat spontan seperti itulah jendela karakter seseorang yang sebenarnya. Mungkin Pak Prabowo masih frustrasi dan baper, karena kesulitan menjawab dengan tegas pertanyaan seputar etika yang dilontarkan lawan debatnya pada debat pertama,” tambah Michael.