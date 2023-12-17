Bertemu Ganjar, Pedagang Kecil Curhat

Ganjar dan Hary Tanoe saat blusukan ke pasar di Bekasi. (MPI)

BEKASI – Pedagang kecil memanfaatkan momen bertemu dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo untuk curhat. Pedagang di Pasar Baru Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, mengeluhkan penjualan yang sepi karena masyarakat lebih memilih belanja secara online.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo saat mendampingi capres Ganjar Pranowo ke Pasar Baru Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023).

“Para pedagang kecil di pasar mengeluhkan penjualan agak lesu, karena persaingan dengan belanja online yang didominasi pedagang besar dengan harga jual lebih murah. Ini perlu kebijakan yang tepat sasaran agar belanja online jalan, tapi retail kecil-kecil juga,” ujar Hary Tanoe pada laman Instagram miliknya, Minggu (17/12/2023).

Wilayah-wilayah yang merupakan usaha UKM, Hary Tanoe menyebutkan, harus dilindungi.

“Paling tidak, diberikan prioritas supaya jangan ditindih sama yang besar,” ucapnya.

Ia menegaskan, para pedagang kecil perlu kebijakan yang tepat sasaran.