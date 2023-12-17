Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Ganjar, Pedagang Kecil Curhat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |13:12 WIB
Bertemu Ganjar, Pedagang Kecil Curhat
Ganjar dan Hary Tanoe saat blusukan ke pasar di Bekasi. (MPI)
A
A
A

 

BEKASI – Pedagang kecil memanfaatkan momen bertemu dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo untuk curhat. Pedagang di Pasar Baru Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, mengeluhkan penjualan yang sepi karena masyarakat lebih memilih belanja secara online.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo saat mendampingi capres Ganjar Pranowo ke Pasar Baru Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023).

“Para pedagang kecil di pasar mengeluhkan penjualan agak lesu, karena persaingan dengan belanja online yang didominasi pedagang besar dengan harga jual lebih murah. Ini perlu kebijakan yang tepat sasaran agar belanja online jalan, tapi retail kecil-kecil juga,” ujar Hary Tanoe pada laman Instagram miliknya, Minggu (17/12/2023).

Wilayah-wilayah yang merupakan usaha UKM, Hary Tanoe menyebutkan, harus dilindungi.

“Paling tidak, diberikan prioritas supaya jangan ditindih sama yang besar,” ucapnya.

Ia menegaskan, para pedagang kecil perlu kebijakan yang tepat sasaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement