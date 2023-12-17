Antusiasme Relawan Ganjar-Mahfud di Bekasi

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo bertemu dengan ribuan Relawan di Gedung Rudang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023).

“Saya menyampaikan Partai Perindo bergabung, berkoalisi dengan PDIP, PPP dan Partai Hanura, dengan alasan yang jelas dan tegas, karena kita yakini, hanya Ganjar-Mahfud yang bisa membawa Indonesia emas,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Minggu (17/12/2023).

HT juga mempersembahkan pantun cantik. “Berjalan sepanjang pesisir, menikmati indahnya samudera, Ganjar-Mahfud hadir, untuk Indonesia unggul dan sejahtera,” tutupnya.

(Arief Setyadi )