Ganjar Ungkap Makna di Balik Jargon Sat Set

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan, makna jargon 'Sat Set' yang ia gunakan bersama cawapresnya, Mahfud MD. Diketahui, jargon digunakan untuk membuat pemilih mengingat visi masing-masing capres dan cawapres secara singkat.

Ganjar menjelaskan, 'Sat Set' bermakna solusi cepat dan tepat. Berbeda dengan Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang lekat dengan jargon 'Perubahan'.

Sedangkan pasangan capres-cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung jargon 'Lanjutkan'.

"Sat Set itu adalah solusi cepat, solusi tepat. Untuk apa? Menuju Indonesia Unggul dan Indonesia Lebih Baik," kata Ganjar saat diwawancara sehari usai Debat Capres Pertama di Jakarta, dikutip Minggu (17/12/2023).

Menurutnya, jargon Sat Set yang diusung Ganjar-Mahfud merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada publik, karena Ganjar dan Mahfud tidak ingin hanya sekadar ikut dalam genderang pasangan capres lainnya.

"Jadi cerita Sat Set ini adalah pesan kepada publik bahwa kami tidak mau ikut dalam genderang lawan. Yang satu, pokoknya lanjutkan semuanya, yang satu lagi perubahan semuanya," katanya.