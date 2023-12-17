Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Viral soal Ndasmu Etik, TPM Ganjar-Mahfud: Kekuatan Pemimpin pada Keteladanan

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |13:57 WIB
Prabowo Viral soal <i>Ndasmu Etik</i>, TPM Ganjar-Mahfud: Kekuatan Pemimpin pada Keteladanan
Prabowo Subianto (Foto: MPI/Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua TPM (Tim Pemenangan Muda) Ganjar-Mahfud Achyar Alrasyid menilai Capres Prabowo Subianto yang mengatakan "ndasmu etik" sebagai ungkapan yang kurang santun dan tidak patut dicontoh.

"Kekuatan pemimpin itu ada pada keteladanan. Memberi contoh yang baik. Anak-anak muda negeri ini membutuhkan banyak tuntunan yang baik berupa perkataan dan tindakan yang positif serta sejuk,” ujar Achyar, Minggu (17/12/2023).

Menurutnya, meskipun ucapan ‘ndasmu etik’ diklarifikasi oleh jubir Prabowo sebagai bahan candaan, tapi bernuansa tone negatif. “Mengarah kepada emosi yang tidak sehat,” tambah Achyar, yang pernah menjabat Koordinator PPI Dunia 22/23.

Achyar menjelaskan apa yang ditunjukkan oleh Capres Prabowo menambah deretan kontradiktif antara framing image dengan sifat asli. Sesuatu yang dibuat-buat itu lama-kelamaan akan nampak terlihat yang aslinya.

"Branding image 'Gemoy' kemudian narasi 'PEMILU Riang Gembira', yang sudah disusun oleh konsultan dan timnya mereka runtuh dan hancur akibat sifat asli Prabowo yang muncul berkali-kali beberapa waktu belakangan ini,” katanya.

Contoh lainnya misalnya, dalam debat Capres Prabowo terlihat emosional. “Ditambah ucapan ‘Ndasmu Etik’ yang ditunjukkan ke publik ini makin menunjukkan sifat asli. Anak muda pasti sudah pintar dan cerdas dalam menilai,” ujar Achyar.

Halaman:
1 2
      
