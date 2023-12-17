Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KTT ASEAN-JEPANG, Presiden Jokowi: Jaga Stabilitas Kawasan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |14:08 WIB
KTT ASEAN-JEPANG, Presiden Jokowi: Jaga Stabilitas Kawasan
Presiden Jokowi saat KTT ASEAN-Jepang. (BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan semua negara ASEAN-Jepang punya tanggung jawab untuk menjaga stabilitas kawasan. Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN-Jepang yang digelar di Hotel The Okura, Tokyo, Minggu (17/12/2023).

Jokowi mengajak ASEAN-Jepang untuk mengimplementasikan kemitraan komprehensif strategis sebagai modal untuk memperkokoh hubungan di tengah ketidakpastian global yang terjadi saat ini.

Dia menyebut, kemitraan ASEAN-Jepang selama 50 tahun telah meraih banyak capaian dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, mendekatkan masyarakat, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Sehingga harus direalisasikan dalam bentuk kerja sama konkret yang saling menguntungkan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pendanaan infrastruktur, transisi energi, transformasi digital, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasok,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi mengatakan, kemitraan ASEAN-Jepang harus berorientasi masa depan. Untuk itu, ASEAN berharap Jepang sebagai salah satu mitra paling aktif dapat terus menjadi trusted partner dalam mewujudkan Asia Timur dan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang tangguh dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

“Kita semua bertanggung jawab menjaga kedamaian, stabilitas dan inklusivitas kawasan melalui penguatan habit of dialogue and cooperation,” ungkap Jokowi.

Halaman:
1 2
      
