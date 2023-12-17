Perajin Pernak-Pernik Natal Mendadak Tajir, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates!

JAKARTA - Jelang perayaan Natal, perajin hiasan Natal, kebanjiran pesanan. Mereka bahkan kewalahan, lantaran banyak pesanan harus terkirim sebelum Hari Raya Natal tiba.

Berbagai karya seni rohani, terpajang rapi di sebuah showroom perajin di kawasan Sentra Patung Desa Mulyoharjo, Jepara, Jawa Tengah. Ukiran relief perjamuan kudus, mimbar altar, patung Yesus, Bunda Maria, hingga Salib dengan berbagai ukuran dapat ditemui di sini.

Namun di belakang showroom, para perajin bekerja keras. Jelang perayaan Natal, pesanan datang berlimpah terutama untuk ukir relief perjamuan kudus.

Sejak bulan Oktober, perajin ukir ini menerima pesanan 70 bingkai ukir relief Perjamuan Kudus. Semuanya harus terkirim sebelum Hari Raya Natal. Belum lagi pesanan produk ukir rohani lainnya.

Mengenai harga sesuai ukuran dan tingkat kerumitan. Relief perjamuan kudus dijual mulai Rp7 juta hingga Rp55 juta. Mimbar altar dijual dari harga Rp15 juta hingga Rp45 juta. Sementara patung Salib Yesus dijual dari harga Rp1,5 juta hingga Rp65 juta rupiah.

Bahan baku yang digunakan berkualitas kayu jati dari Perhutani. Tak heran, karya perajin Jepara dikenal hingga ke mancanegara.