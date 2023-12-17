Sosok Dewi Tjandraningsih, Istri Kakorlantas Polri yang Menuai Sorotan

JAKARTA - Dewi Tjandraningsih, istri dari Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan menuai sorotan. Ia kerap kali terlihat mendampingi sang suami ketika sedang menjalankan tugasnya.

Dewi merupakan wanita yang setia menemani suaminya. Selain berparas cantik, Dewi juga mencapai kesuksesan dalam dunia notaris dan perguruan tinggi.

Di balik pria sukses, ada seorang istri yang hebat dalam setiap perjuangannya. Mungkin kalimat tersebut layak disematkan untuk sosok Dewi Tjandraningsih.

Dirangkum dari berbagai sumber, Dewi merupakan perempuan yang memiliki motto yaitu "cool strong woman and mom (wanita keren yang kuat dan seorang ibu)," tercermin dalam akun Instagram pribadinya. Selain menjadi ibu dari tiga anak dan lima cucu, Dewi juga seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dengan kantor di Tangerang.

Alumni Universitas Diponegoro, Dewi Tjandraningsih meraih prestasi dalam berbagai bidang. Dia menulis beberapa buku dan tujuh jurnal berskala internasional, termasuk buku berjudul "Rekonstruksi Kebijakan Pengawasan Atas Notaris Sebagai Pembuat Akta Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan."