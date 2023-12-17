Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Konflik Palestina hingga Ukraina Imbas Hukum Internasional Tidak Dipatuhi

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |16:47 WIB
Jokowi: Konflik Palestina hingga Ukraina Imbas Hukum Internasional Tidak Dipatuhi
Presiden Jokowi (BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tragedi kemanusiaan di Palestina dan konflik di Ukraina adalah imbas tidak dipatuhinya hukum internasional.

Oleh karena itu, Jokowi mengajak semua negara ASEAN-Jepang untuk melakukan penghormatan aturan hukum internasional.

"Kita harus mencegah konflik terbuka di kawasan dengan mematuhi hukum dan aturan internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan norma-norma kawasan," ujar Jokowi saat memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerjasama ASEAN-Jepang di Hotel The Okura, Tokyo, Minggu (17/12/2023).

Jokowi mendorong agar memperkuat sentralitas ASEAN sebagai jangkar perdamaian dan stabilitas kawasan yang telah teruji dan harus terus dijaga.

Oleh karena itu, dukungan Jepang sebagai mitra ASEAN terus dibutuhkan termasuk dalam penyelesaian isu Myanmar melalui pelaksanaan mekanisme troika.

Jokowi pun meyakini upaya bersama ASEAN dan Jepang dapat mencapai tujuan bersama menuju keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan bersama di kawasan.

Halaman:
1 2
      
