HOME NEWS NASIONAL

Mahfud Kagum dengan Pendirian dan Prinsip Gus Dur

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |16:53 WIB
JAKARTA - Menko Polhukam, Mahfud MD, kagum dengan pendirian dan prinsip Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

Dalam pesan peringatan Haul ke-14 Gus Dur yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Mahfud menceritakan Gus Dur pernah mendapat tawaran agar tidak dilengserkan dari kursi Presiden.

Calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo itu menyebutkan, setidaknya ada dua tawaran yang masuk pada detik-detik lengsernya Gus Dur sebagai presiden ke-4 RI.

Pertama, tawaran datang dari para anggota DPR dan ketua umum partai. Dalam tawarannya, mereka meminta Gua Dur untuk menyesuaikan kebijakan yang akan ia buat dengan kepentingan para politisi tersebut.

Cawapres nomor urut 3 itu melanjutkan, tawaran tersebut pun dengan tegas ditolak Gus Dur.

"Kepada para politisi, pimpinan partai, dan para aktivis politik, dia (Gus Dur) mengatakan, 'saya tidak mau menukar masalah dengan memberikan jabatan, bagi saya demokrasi itu bukan pasar yang bisa tawar menawarkan, bagi saya konstitusi itu prinsip yang harus ditegakkan'," kata Mahfud menirukan ucapan Gus Dur saat menolak tawaran dari politisi.

Tawaran kedua datang dari kelompok pembela Gus Dur garis keras. Kelompok tersebut menurut Mahfud, siap berkorban apapun demi Gus Dur lantaran mereka menganggap cucu dari Hadratussyeikh Hasyim Asy'ari merupakan representasi dari masyarakat melalui kebijakan yang ia ambil selama menjabat sebagai presiden.

