INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Soekarnoputri Jadi Juri Zayed Award 2024 di Roma

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |19:16 WIB
Megawati Soekarnoputri Jadi Juri Zayed Award 2024 di Roma
Megawati Soekarnoputri (Foto : Istimewa)
A
A
A

ROMA - Presiden Ke-5 Indonesia yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri tiba di Roma, Italia, pada Sabtu 16 Desember 2023 malam, waktu setempat atau Minggu dinihari Waktu Indonesia Barat.

Kehadiran Megawati ini, guna menghadiri rapat bersama tokoh dunia membahas nominasi pemenang Zayed Award for Human Fraternity 2024 atau Penghargaan Zayed untuk Persaudaraan Manusia 2024.

Megawati mendapatkan kehormatan menjadi juri Zayed Award bersama lima tokoh dunia.

Tiba di Hotel De Russie, Roma pukul 19.00 waktu setempat, Megawati disambut oleh Sekretaris Jenderal Zayed Award Mohamed Abdelsalam dan Manager Program Zayed Award Khadija Kabli.

Megawati kemudian berbincang dengan Mohamed Abdelsalam di sebuah ruangan Hotel De Russie. Turut mendampingi Megawati, Ketua DPP PDIP bidang Hukum, Yasonna Laoly dan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan, Michael Trias Kuncahyono.

Lalu, Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah dan Zuhairi Misrawi, yang keduanya juga merupakan perwakilan Megawati dalam Zayed Award 2024.

Megawati bersama Mohamed Abdelsalam pun berbincang santai dan penuh canda sekitar kurang lebih 10 menit. Suasana pertemuan itu pun berlangsung sangat hangat.

Megawati juga sedikit bercerita soal perjalanannya saat penerbangan dari Jakarta menuju Roma selama kurang lebih 16 jam.

“Perjalanan lumayan lancar dan tidak ada kendala. Tadi diisi dengan membaca buku dan istirahat,” ujar Megawati.

Halaman:
1 2 3
      
