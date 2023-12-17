Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Siti Atikoh Bilang Kedaulatan Pangan Bisa Diciptakan Mulai dari Rumah Tangga

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |19:31 WIB
Siti Atikoh Bilang Kedaulatan Pangan Bisa Diciptakan Mulai dari Rumah Tangga
Siti Atikoh bilang kedaulatan pangan bisa dimulai dari rumah tangga (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mengatakan kedaulatan pangan bisa diciptakan mulai dari scope yang paling kecil, yaitu rumah tangga. Hal itu dikatakan Atikoh saat mengunjungi masyarakat di Pasar Jaten, Kampung Jawi, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).

Saat berkunjung ke pasar tersebut, perhatian Atikoh tertuju ke Kelompok Wanita Tani (KWT) yang telah menghasilkan bawang merah dengan kualitas Prima.

“Ibu-ibu KWT luar biasa sekali bahkan bawang merah dengan kualitas prima sudah bisa di hasilkan ya, mungkin nanti ke depannya untuk pasca panen bisa mulai dilakukan dengan kemasan tentu yang bagus juga,” ujar Atikoh.

Melihat keberhasilan KWT, dia kemudian menyinggung soal cabai, kangkung, selada air yang pernah ditanamnya sendiri. Menurutnya, menciptakan ketahanan pangan melalui bercocok tanam seperti cabai tidak sulit karena tak membutuhkan lahan yang luas.

“Jadi kalau masalah kedaulatan pangan salah satunya adalah kita benar-benar memanfaatkan walaupun sejengkal tanah, tadi saya lihat kangkung, kangkung saya juga pernah mempraktekkan, kemudian selada air itu juga pernah mempraktekkan. Kita bisa memastikan bahwa produknya itu organik dan sekaligus itu wujud kedaulatan pangan yang diciptakan sendiri,” ucapnya.

Pada kunjungannya tersebut, Siti Atikoh juga sekaligus menemui beberapa pelajar SMK yang mempunyai keinginan kuat untuk menjadi pengusaha usai menamatkan pendidikannya.

“Ketika saya tanya anak SMK-nya nanti mau apa, mau kerja di hotel atau mau kerja di warung atau apa, katanya mau berwirausaha,” kata Atikoh.

Halaman:
1 2
      
