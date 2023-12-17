Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pemilu 2024, Pemuda Katolik Gelar Konferensi Klaster Cendekiawan dan Akademisi

Edgar Ibrania Nicolas , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |21:42 WIB
Jelang Pemilu 2024, Pemuda Katolik Gelar Konferensi Klaster Cendekiawan dan Akademisi
Pemuda Katolik Gelar Konferensi Kluster Jelang Pemilu/ist
A
A
A

JAKARTA - Pengurus Pusat Pemuda Katolik menggelar Konferensi Cendekiawan dan Akademisi di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyongsong Pemilu 2024 dengan tema Melangkah Pasti Menuju Indonesia Emas 2045.

Pemuda Katolik melibatkan para cendekiawan dan akademisi Katolik untuk memproyeksikan hal-hal yang paling dibutuhkan Indonesia sekarang dan yang akan datang. Pemilu 2024 yang akan berlangsung dalam waktu dekat hanya merupakan agenda lima tahunan, sementara akselerasi keberlanjutan pembangunan dan perjalanan bangsa Indonesia harus berjalan terus menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma mengatakan, pesta demokrasi Pemilu 2024 ini jangan sampai memecah belah relasi sosial masyarakat.

Menurutnya, yang terpenting adalah keberlanjutan program pembangungan dan perjalanan bangsa Indonesia ke depan dan memastikan pemerintah yang akan datang bisa mewujudkan cita-cita bersama kita semua menyambut Indonesia Emas 2045.

" Setelah Pilpres kita harus memikirkan keberlanjutan program pembangunan. IKN harus dilanjutkan, persoalan di daerah 3T harus diakselerasi. Persoalan stunting harus ada akselerasi lagi banyak hal yang kita bahas" ujar Gusmat, Minggu (17/12/2023).

Dikatakannya, konferensi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi di antaranya yakni mendorong terciptanya SDM kompetitif dan adaptif menuju Indonesia Maju melalui penanganan stunting dengan pemberian gizi berkualitas , seimbang dan gratis.

"Selain itu, rekomendasi lainnya yakni mendukung dan mengawal pembagunan Ibu Kota Nusantara yang inklusif dan berkelanjutan," terangnya.

Topik Artikel :
Pileg 2024 pemilu Pilpres 2024
