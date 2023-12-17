Sering Dengar Keluhan Petani, Ganjar Siap Tambah Kuota Pupuk Subsidi

MAGELANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengaku kerapkali mendapat keluhan petani soal sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Karena itu, dirinya siap menambah kuota pupuk buat petani di seluruh Indonesia.

Hal itu ditegaskannya saat Ganjar berdialog dengan petani di Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, Magelang, Minggu (17/12/2023). Menurutnya pupuk adalah komponen penting dalam produksi pertanian.

"Saya keliling di daerah-daerah dan bertemu dengan banyak petani. Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk. Ya solusinya harus ditambah," katanya.

Penambahan pupuk khusus petani itu, sambungnya, akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan petani di seluruh Indonesia. Caranya, adalah dengan berbasis data.

"Jadi harus ada satu data. Selain kuotanya pas, juga tepat sasaran," paparnya.

Data itu, lanjut Ganjar, harus didukung dengan peran pemerintah untuk menyediakan pupuk. Salah satunya dengan membangun pabrik pupuk khusus petani.

"Kalau mau pupuk ada ya bangun pabrik," terangnya.