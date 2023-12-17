Megawati Bersama 5 Tokoh Dunia Rumuskan Pemenang Zayed Award 2024

JAKARTA - Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan jika nama nominasi yang disodorkannya dalam ajang Zayed Award untuk Persaudaraan Manusia atau Zayed Award for Human Fraternity (ZAHF) 2024 masuk ke tahap berikutnya.

Megawati mengatakan, dirinya terus mencermati nama-nama yang masuk nominasi dalam Zayed Award. Terutama, soal latar belakang para nominasi tersebut.

Hal itu disampaikan Megawati kepada wartawan usai mengikuti rapat sesi pertama bersama 5 tokoh dewan juri Zayed Award di Hotel de Russie, Roma, Minggu (17/12/2023) siang waktu setempat. Di mana, rapat tersebut digelar tertutup dari wartawan.

BACA JUGA:

Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, Yasonna Laoly serta Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah dan Zuhairi Misrawi, yang keduanya juga merupakan perwakilan Megawati dalam Zayed Award 2024 terlihat turut mendampingi Megawati dalam rapat tersebut.

“Alhamdulillah, ternyata apa yang saya nominasikan banyak juga yang sama. Karena kita mendapatkan latar belakang mereka masing-masing,” kata Megawati.

Megawati pun menjelaskan soal mekanisme penjurian Zayed Award yang dilakukannya bersama 5 tokoh dunia tersebut.

BACA JUGA:

Megawati Soekarnoputri Jadi Juri Zayed Award 2024 di Roma

Di mana, setiap dewan juri akan melakukan nominasi terhadap 45 daftar nama yang telah masuk di tahap sebelumnya. Kemudian, diskusi dilakukan dengan membagi para panel juri menjadi 5 kelompok.

Lalu, setiap kelompok mengusulkan 5 nama yang dinyatakan layak untuk lolos ke tahap seleksi akhir.

“Ini karena itu hanya mengambil dari segitu banyak sekitar 45 orang yang akan dinominasikan, dan di dalam diskusi kami, tadi dikrucutkan dari 5 kelompok, menjadi menjadi 5 orang tiap kelompok,” ungkap Megawati.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pengarah BPIP ini menambahkan, pada rapat di sesi kedua yang digelar sore waktu setempat, para dewan juri akan kembali menyeleksi daftar nama nominasi pemenang Zayed Award.

Adapun, puncak pengumuman yang akan di gelar di Abu Dhabi pada 4 Februari 2024 mendatang, bertepatan pada peringatan Hari Persaudaraan Manusia Internasional yang diakui PBB.

“Nanti lanjut lagi diskusinya untuk lebih mengerucutkan nanti yang akan diumumkan Insya Allah di Abu Dhabi, itu hanya ada 2 (pemenang). Satu adalah perorangan, satu adalah organisasi,” jelas putri Presiden Pertama RI yang juga Proklamator Bangsa, Ir Soekarno ini.

Sebagai informasi, dalam Zayed Award tersebut, Megawati menjadi anggota dewan juri independen dan internasional bersama lima tokoh dunia lainnya.

Mereka adalah Prefek Emeritus Tahta Suci Dikasteri Gereja Oriental, Kardinal Leonardo Sandri, Sekjen Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), Rebeca Grynspan Mayufis, Ketua Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, Rabbi Abraham Cooper, mantan direktur jenderal UNESCO dan mantan menteri Bulgaria, Irina Bokova, dan Sekjen Zayed Award, Mohamed Abdelsalam.